無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LBS V 1.0 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1060
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Jacob Yego
エキスパートアドバイザ LBS V 1.0
------------------------------
バックテスト：
時間軸: 15分足
通貨ペア: ユーロドル
モデル: 全ティック
エキスパートアドバイザ LBS V 1.0
------------------------------
バックテスト：
時間軸: 15分足
通貨ペア: ユーロドル
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7823
Loco
インディケータ LocoArrows & Curves
インディケータArrows & Curves
Large Time Frame
インディケータLargeTimeFrame。このインディケータは、チャート上により長い時間軸のローソク足を表示します。Bears Power
ベアパワーオシレータ (英：Bears Power, Bears) は、ベアの強度バランスを測るインジケータです。