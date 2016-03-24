コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

LBS V 1.0 - MetaTrader 4のためのエキスパート

制作者: Jacob Yego

エキスパートアドバイザ LBS V 1.0

------------------------------
バックテスト：
時間軸: 15分足
通貨ペア: ユーロドル
モデル: 全ティック


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7823

