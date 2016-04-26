Participe de nossa página de fãs
O indicador Raios de Elder (Elder-Rays) combina as propriedades que monitorizam a tendência dos indicadores e osciladores. Eles utilizam, como indicador monitorizador, a média móvel exponencial (EMA, de melhor período 13). Os osciladores refletem o poder dos touros e dos ursos. Para construir Raios de Elder, são usados três diagramas: em um são traçados o gráfico de preços e a EMA, nos outros dois, são construídos o oscilador Bulls Power e o oscilador Bears Power.
Bears Power, Bears
O indicador Raios de Elder é utilizado tanto sozinho como em conjunção com outros métodos. Se você os usar separadamente, deve, por um lado, ter em conta que a inclinação da EMA define a direção da tendência, e, por outro, abrir posições de acordo com a direção da tendência. Os osciladores Bulls e Bears Power são utilizados para determinar o momento de abertura/fechamento da posição.
Recomenda-se comprar, se:
existir uma tendência crescente (definida pela direção da ЕМА);
o oscilador Bears Power for negativo, embora esteja crescendo;
a última lança do oscilador Bulls Power estiver localizada acima da anterior;
o oscilador Bears Power crescer após uma divergência bull (em alta).
Abstenha-se de comprar, quando os valores do oscilador Bears Power forem positivos.
Recomenda-se vender, se:
existir uma tendência decrescente (definida pela direção da ЕМА);
o oscilador Bears Power for positivo, embora esteja diminuindo gradualmente;
a última depressão do oscilador Bulls Power estiver localizada abaixo da anterior;
o oscilador Bears Power estiver diminuindo, enquanto sair da divergência bear (em baixa).
Não é aconselhável abrir posições curtas, se o oscilador Bulls Power for negativo.
O melhor momento para realizar operações acontece durante a divergência entre os osciladores Bulls Power, Bears Power e os preços.Cálculo
BULLS = MÁXIMA - EMA
BEARS = MÍNIMA - EMA
Onde:
BULLS — Bulls Power;
BEARS — Bears Power;
MÁXIMA — preço máximo da barra atual;
MÍNIMA — preço mínimo da barra atual;
EMA — média móvel exponencial.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7825
