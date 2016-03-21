CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

LBS V 1.0 - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
867
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
LBS_V12.mq4 (4.93 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Jacob Yego

Advisor LBS V 1.0.

------------------------
Testparameter
Period: M15
Symbol: EURUSD
Modell: Jeder Tick


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7823

Loco Loco

Loco Indikator.

Arrows &amp; Curves Arrows &amp; Curves

Arrows & Curves Indikator.

Large Time Frame Large Time Frame

Indikator LargeTimeFrame. Er zeichnet Kerzen höherer Zeitrahmen auf den Chart.

IDT trading scripts IDT trading scripts

Hier sind einige Skripts in einem Zip-Archiv welche hilfreich für der Intraday-Handel sein könnten. Mit ihnen können Sie sehr schnell auf Marktveränderungen reagieren.