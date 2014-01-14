Este oscilador é uma versão em MQL5 do indicador ZeroLag MACD, publicado na sessão Russa de Código Base.

Este indicador fornece um sinal a algumas barras antes, comparado com o MACD padrão e sua divergência é muito mais clara.

Cálculo:

ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));



ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);



onde:

