TrendLineAlert

O indicador mostra a linha inclinada que define o nível de acionamento do sinal.
Durante o primeiro lançamento do indicador, o nível da linha de acionamento é cinza e não está ativado. Quando um trader muda sua posição no gráfico torna-se ativo e a linha fica vermelha. Assim que o preço atinge o nível de acionamento, o indicador começa a dar alertas ou alarmes sonoros.
Após o momento em que o preço cruza o nível, o indicador vai dar um alerta a cada instante até o limite de sinais definidos pela variável externa AlertTotal (número de alertas) ser alcançada. Depois a linha de nível de acionamento ficará cinza e inativa até que seja novamente realocada pelo trader a um nível desejado.
Parâmetros de entrada Indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Trend_Level_1"; // Nome do nível de acionamento input string level_comment="trend level"; // Comentário do nível de acionamento input color active_level_color=Red; // Cor do nível ativo input color inactive_level_color=Gray; // Cor do nível inativo input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;// Estilo do nível de acionamento input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Largura do nível de acionamento input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert; // Modo indicando o acionamento input uint AlertTotal=10; // Número de alertas input bool Deletelevel=true; // Deletar nível
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/661
