TrendLineAlert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2988
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
O indicador mostra a linha inclinada que define o nível de acionamento do sinal.

Durante o primeiro lançamento do indicador, o nível da linha de acionamento é cinza e não está ativado. Quando um trader muda sua posição no gráfico torna-se ativo e a linha fica vermelha. Assim que o preço atinge o nível de acionamento, o indicador começa a dar alertas ou alarmes sonoros.

Após o momento em que o preço cruza o nível, o indicador vai dar um alerta a cada instante até o limite de sinais definidos pela variável externa AlertTotal (número de alertas) ser alcançada. Depois a linha de nível de acionamento ficará cinza e inativa até que seja novamente realocada pelo trader a um nível desejado.

Parâmetros de entrada Indicador:

//+------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador             |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Trend_Level_1";      // Nome do nível de acionamento
input string level_comment="trend level";     // Comentário do nível de acionamento 
input color active_level_color=Red;           // Cor do nível ativo
input color inactive_level_color=Gray;        // Cor do nível inativo
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;// Estilo do nível de acionamento
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;             // Largura do nível de acionamento
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert;   // Modo indicando o acionamento
input uint AlertTotal=10;                     // Número de alertas
input bool Deletelevel=true;                  // Deletar nível

TrendLineAlert

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/661

