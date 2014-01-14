A classe CAMAOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de AMA (Média Móvel Adaptativa) em buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

int aPeriod - Período de cálculo do índice de eficiência;

- Período de cálculo do índice de eficiência; int aFastPeriod - Período mínimo de EMA;

- Período mínimo de EMA; int aSlowPeriod - Período máximo de EMA;

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double aData[] - Buffer de dados para o cálculo do indicador;

- Buffer de dados para o cálculo do indicador; double aAMA[] - O buffer com os valores calculados de AMA.

Métodos adicionais:

int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

string Name() - retorna a linha com o nome do indicador.

Test_AMAOnArray.mq5 - é um indicador de exemplo mostrando o uso da classe CAMAOnArray. O arquivo IncAMAOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

O indicador técnico (AMA) Média Móvel Adaptativa é usada para a construção de uma média móvel com baixa sensibilidade para elimnar ruídos na série de preços e ele é caracterizado por um lag mínimo para a detecção de tendências. Este indicador foi desenvolvido e descrito por Perry Kaufman em seu livro "Smarter Trading".