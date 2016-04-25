Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NRTR - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1711
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Normalmente, os autores dos indicadores deste tipo utilizam apenas as linhas de suporte de tendência atual. No entanto, eu tive que adicionar linhas de resistência durante a depuração. Isto resultou em algo que eu realmente gostei: As 'escadas' obtidas tinham espessura. Esta espessura é chamado de 'tijolos' em minhas outras versões. Isto pode ser útil para o cálculo do tamanho do stop em pontos.
Há um milhão de métodos de aplicação deste indicador, bem como das formas de modificá-lo. Eu considero esta versão carregada a mais básica. Além disso, a versão deste indicador utilizado antes como no MT 3 (e depois traduzido para o МТ 4) continha um erro que resultou no re-desenho do indicador no histórico. Esta versão presente não possui tal erro.
A estrutura do bloco e transparência do algoritmo (bem como a mínima documentação necessária) permitem que você modifique-o para suas necessidades facilmente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7760
Como o cruzamento da MA, porém esse indicador mostra um sinal mais válido. O sinal de Compra e venda aparecem quando há o cruzamento das médias.Dimensão Fractal
Este indicador não mostra o sentido da tendência, mas mostra se o mercado está em tendência ou volátil... mais explicações podem ser encontradas no código fonte do indicador.
Oscilador de Chaikin (CHO). Baseado no livro por Eric. L. Nyman Malaya entsiklopedia treidera (Small Encyclopedia of Trader)Zigzag2 R
Zigzag2_R_ é uma variante do indicador Zigzag com uma opção adicional de desenhar dois extremos em um barra.