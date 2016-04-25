CodeBaseSeções
NRTR - indicador para MetaTrader 4

Normalmente, os autores dos indicadores deste tipo utilizam apenas as linhas de suporte de tendência atual. No entanto, eu tive que adicionar linhas de resistência durante a depuração. Isto resultou em algo que eu realmente gostei: As 'escadas' obtidas tinham espessura. Esta espessura é chamado de 'tijolos' em minhas outras versões. Isto pode ser útil para o cálculo do tamanho do stop em pontos.

Há um milhão de métodos de aplicação deste indicador, bem como das formas de modificá-lo. Eu considero esta versão carregada a mais básica. Além disso, a versão deste indicador utilizado antes como no MT 3 (e depois traduzido para o МТ 4) continha um erro que resultou no re-desenho do indicador no histórico. Esta versão presente não possui tal erro.

A estrutura do bloco e transparência do algoritmo (bem como a mínima documentação necessária) permitem que você modifique-o para suas necessidades facilmente.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7760

