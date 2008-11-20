CodeBaseРазделы
Индикаторы

Недельный Фибо индикатор Waddah Attar - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Просмотров:
8959
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Данный индикатор рисует семь недельных Фибо уровней с тестом на истории.

Это очень сильные уровни.

Он также показывает текущий процент и текущую цену на графике.


График

Недельный Фибо индикатор Waddah Attar

