Недельный Фибо индикатор Waddah Attar - индикатор для MetaTrader 4
- 8959
Данный индикатор рисует семь недельных Фибо уровней с тестом на истории.
Это очень сильные уровни.
Он также показывает текущий процент и текущую цену на графике.
Недельный Фибо индикатор Waddah Attar
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7689
