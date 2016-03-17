CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Waddah Attar Weekly Fibo Indikator - Indikator für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
932
(8)
Dieser Indikator zeichnet 7 Ebenen von einem monatlichen FIBO mit Back Test.

Es sind sehr starke Ebenen 

Es zeigt Ihnen auch den aktuellen Prozentwert im Chart an.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7689

