Waddah Attar Weekly Fibo Indikator - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeichnet 7 Ebenen von einem monatlichen FIBO mit Back Test.
Es sind sehr starke Ebenen
Es zeigt Ihnen auch den aktuellen Prozentwert im Chart an.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7689
