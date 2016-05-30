Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Trading hours V2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 812
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Gilani
Indicador Trading hours.
Indicador Trading hours.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7581
Lucky
Muda o tamanho do lote, adiciona o filtros e começa a sair... winwin2007. Ele funciona apenas tendo um spread de 2.i-Friday_Sig
Sinais de entrada e saída segundo o sistema Efeito de sexta-feira.
WcciPaterns Sep
Outra variação do indicador de WcciPaterns, apenas como oscilador.T3_RSI
Indicador T3 RSI.