이 지표는 평균화 기간의 산술적 진행과 함께 유사한 이동 평균의 팬에서 추세의 적분 값을 기반으로 합니다.
평균 계산 알고리즘은 다음과 같습니다. 초기 데이터로 인디케이터의 입력 매개변수가 있습니다:
- 시작 길이 - 첫 번째 줄의 최소 시작 값입니다;
- Step - 기간 변화의 단계;
- StepsTotal - 기간 변경 횟수입니다.
선 집합의 모든 기간 값은 산술 진행 공식에 의해 계산됩니다:
XMAPeriod(Number) = StartLength + Number*Step,
여기서 변수 Number의 값은 0에서 StepsTotal까지 다양합니다. 얻은 기간 값은 변수 배열에 추가되고 표시기의 각 틱에 사용되어 XMA 평균 팬의 값 배열을 얻습니다. 이 배열을 기반으로 각 평균의 현재 추세 방향이 계산되고 전체 이동 평균 팬 값 배열에 대한 양수 및 음수 추세의 양이 결정됩니다. 최종 양수 및 음수 추세의 평균이 계산되어 표시선으로 사용되며, 이 표시선은 DRAW_FILLING 스타일을 사용하여 표시되는 컬러 구름을 형성합니다.
이 인디케이터의 추세 방향은 구름의 색상에 따라 결정되며 추세의 강도는 구름의 폭에 따라 결정됩니다. 최대 표시기 범위의 백분율로 설정되는 과매수(UpLevel) 및 과매도(DnLevel) 수준을 사용할 수 있습니다.
인디케이터의 평균 알고리즘은 10가지 변형을 사용하여 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
다른 평균화 알고리즘의 위상 매개변수는 그 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2와 같습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
인디케이터의 입력 매개변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // 중고 가격 //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // 평균화 방법 input int StartLength=3; // 평균화 기간 시작 input int WPhase=100; // 평균화 매개변수 //---- input uint Step=5; // 기간 변경 단계 input uint StepsTotal=10; // 기간 변경 횟수 //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // 평활화 방법 input int SmoothLength=3; // 스무딩 깊이 input int SmoothPhase=100; // 스무딩 파라미터 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 가격 상수 //---- input uint UpLevel=80; // 과매수 수준 input uint DnLevel=20; // 과매도 수준 input color UpLevelsColor=Red; // 과매수 레벨의 색상 input color DnLevelsColor=Red; // 과매도 레벨의 색상 input STYLE Levelstyle=DASH_; // 레벨 스타일. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // 레벨의 두께
