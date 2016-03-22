CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

^Pivot_ResSup - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
761
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Author: Rosh conversed only

^Pivot_ResSup indicator.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7218

^Pivot_PP ^Pivot_PP

Indicator ^Pivot_PP

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

Indicador Bulls Bears Eyes.

NRTR GATOR NRTR GATOR

Este é o indicador NRTR, no qual as velas são pintadas de acordo com as posições mútuas das linhas do jacaré (Alligator).

Prototype-IX. Um EA Exemplar Multi Moedas Prototype-IX. Um EA Exemplar Multi Moedas

Ele é exibido como você pode abrir posições para 12 símbolos disponíveis e para 4 tempos gráficos usando apenas uma EA ligado a apenas um gráfico.