Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BBsqueeze - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1065
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Nick Bilak
O indicador baseia-se também nas «bandas de Bollinger». Mostra satisfatoriamente «Onde está a tendência e a fase de correção».
O indicador baseia-se também nas «bandas de Bollinger». Mostra satisfatoriamente «Onde está a tendência e a fase de correção».
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7182
BBwithFractdev
Literalmente, "Bandas de Bollinger com um fator de desvio fraccionado".Murrey_Math_Line_X
Murrey Math (ММ), sistema de negociação apropriado para todos os mercados. O sistema ММ está formado por dois componentes básicos: a geometria usada para medir os movimentos de preço de um determinado mercado e um conjunto de regras com base na técnica de Gann e velas chinesas.
BBhisto
É uma das modificações mais interessantes das bandas de Bollinger. Mostra desviações padrão na exibição de barras.MACD de tres linhas
Esse indicador adiciona uma curva suave ("ajustadora") ao MACD.