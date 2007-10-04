CodeBaseРазделы
Индикаторы

3-линейный MACD - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
10446
(16)
Данный индикатор добавляет сглаживающую кривую к MACD.

Хочу отметить, что пересечение черной и красной линий даже на данном флэтовом участке будут довольно эффективны. В том числе, они предсказывают длинную медвежью свечу справа.

Murrey_Math_Line_X Murrey_Math_Line_X

Murrey Math (ММ) – торговая система подходящая для любых рынков. Система ММ составлена из двух основных компонентов: геометрия, используемая для измерения ценовых движений заданного рынка и набора правил основанных на технике Ганна и японских свечах.

Din fibo high Din fibo high

Одна из версий канала ДиНаполи.

DayImpuls_T3_v2 DayImpuls_T3_v2

Модифицированная версия индикатора DayImplus 1.1.

Complex_pairs Complex_pairs

Для определения сигнала необходимо наличие четко выраженного фрактала. Второй элемент – это наличие вспомогательного (опорного) пика. От фрактала через этот вспомогательный пик проводится сигнальная линия...