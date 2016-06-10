CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

4Period_RSI_Arrows - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1207
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: transport_david

Indicador 4Period RSI Arrows




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7162

Canal de níveis fibo Canal de níveis fibo

O canal deslizante para níveis Fibo

RSI_BANDS_MA RSI_BANDS_MA

O indicador está baseado em alguns dados dos indicadores RSI, Bollinger, MAverage. Mostra as zonas para comprar e vender. Trabalho adicional dependendo das moedas, 30-90 pontos.

Kaufman Kaufman

Média móvel de Kaufman.

ADXDMI ADXDMI

Modificação do indicador conhecido por nós como ADX.