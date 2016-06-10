CodeBaseSeções
Indicadores

RSI_BANDS_MA - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Nos dados do RSI é calculada a MA, o Bollinger mostra o canal.

Se o RSI estiver na zona de sobre-compra e ir para baixo, cruzando a MA, será um maravilhoso sinal para vender. O sinal de compra é exatamente o oposto. E se houver uma divergência entre a МА do preço e o indicador МА do mesmo período, então, todo estará muito bem. É recomendável que você veja este sinal em vários períodos. É de desejar que seja D1, Н4, Н1, М5.

O segundo foi corrigido, agora não se atrasa nos ticks



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7158

