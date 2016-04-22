CodeBaseKategorien
RSI_BANDS_MA - Indikator für den MetaTrader 4

Der MA wird mit den Daten des RSI berechnet, und Bollinger den Kanal.

Wenn der RSI im überkauften Bereich ist und nach unten geht, ist das Abwärtskreuzen des MA ein bemerkenswertes Verkaufssignal. Für das Kaufsignal gilt genau das Gegenteil. Und wenn es im gleichen Zeitraum eine Divergenz zwischen dem MA der Preise und dem MA des Indikators, ist es wirklich gut. Es wird empfohlen die Signale mehrerer Zeiträume zu überwachen. Vorzugsweise D1, Н4, Н1, М5.

Die Zweite wurde korrigiert, keine Verzögerung mehr bei den Ticks



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7158

