FanSimple8 - индикатор для MetaTrader 4
- 6796
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: не указан
Индикатор FanSimple показывает правильность разворота веера средних на разных таймфреймах. Индикатор включает в себя четыре скользящих средних с значениями 5, 21, 55, 233, которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся 6 значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для таймфреймов М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.
