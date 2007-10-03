Автор: не указанИндикатор FanSimple показывает правильность разворота веера средних на разных таймфреймах. Индикатор включает в себя четыре скользящих средних с значениями 5, 21, 55, 233, которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся 6 значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для таймфреймов М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.