制作者: 不明
インディケータFanSimpleは、異なる時間軸でMAの「扇子」の回転の精度を表示します。このインディケータには、5、21、55、223など4つの異なる期間の移動平均が含まれます。チャートの右上角には、上向きの青い矢印、下向きの赤い矢印、又は灰色の菱形などの6つのマークとしてМ1、М5、М15、Н1、Н4、D1などの時間軸が表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7147
