ダイレクションシステム (ADX)。ダイレクションシステムは、70～80年代にPARABOLIC SARの追加としてG・ワイルダーによって開発され、その後で幾つかのアナリストに改善されました。

インディケータは、サポート/レジスタンスレベルを表示します。