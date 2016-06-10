Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Movment - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1510
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador pinta as barras com cores diferentes dependendo da direção do movimento do preço (vermelho - para cima, azul - para baixo).
A direção é determinada pelo movimento dos preços segundo o número de pontos especificados na variável Points. Ao mover-se na direção oposta, diminui a saturação de cores, dependendo do tamanho da reversão. Além das cores básicas, existem três gradações de cor: para reversões de 1/4 do valor Points, 1/2 e 3/4. Uma reversão igual ao tamanho da Points indica a mudança da direção do preço, adicionalmente, o indicador tinge-se da cor básica da direção oposta.
Movment
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7099
O conselheiro awo Holidays informa o estado do dia seguinte: dia útil, fin-de-semana ou feriado.Análise do histórico na presença de buracos e rompimentos
O script history_data_analysis_v3 verifica no histórico a ausência de barras, define o tamanho do buraco, dos rompimentos e faz uma lista dos mesmos.
Conselheiro que tiram lucro a partir de swaps positivos + tática de arbitragem multi-moeda.Dealers Trade v 7.51 RIVOT
O conselheiro Dealers Trade v 7.51 RIVOT foi feito com base no algoritmo de scpalping multi-lotes. O conselheiro foi testado repetidamente em contas reais.