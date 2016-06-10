O indicador pinta as barras com cores diferentes dependendo da direção do movimento do preço (vermelho - para cima, azul - para baixo).

A direção é determinada pelo movimento dos preços segundo o número de pontos especificados na variável Points. Ao mover-se na direção oposta, diminui a saturação de cores, dependendo do tamanho da reversão. Além das cores básicas, existem três gradações de cor: para reversões de 1/4 do valor Points, 1/2 e 3/4. Uma reversão igual ao tamanho da Points indica a mudança da direção do preço, adicionalmente, o indicador tinge-se da cor básica da direção oposta.

Movment

