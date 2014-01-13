Participe de nossa página de fãs
O indicador Chaikin's volatility (Volatilidade de Chaikin) calcula a diferença entre os preços de máximo e mínimo.
Ele interpreta o valor da volatilidade baseando-se na amplitude entre o máximo e o mínimo. Diferentemente do indicador Average True Range, o indicador de Chaikin não leva em conta os gaps.
De acordo com as interpretações de Chaikin, um crescimento no indicador de volume em um espaço de tempo relativamente curto, significa que os preços estão se aproximando de seu mínimo (semelhante quando os ativos são vendidos em pânico), enquanto que uma diminuição na volatilidade em um longo período de tempo, indica que os preços estão no topo (por exemplo, nas condições de um bull market (mercado em tendência de alta) maduro).
Nós recomendamos usar os indicadores Médias Móveis e Envelopes como confirmação dos sinais do indicador de Chaikin.
- Um pico aparece na leitura do indicador quando o preço se afasta do novo topo e o mercado se lateraliza.
- Um mercado lateralizado implica em uma baixa volatilidade. O término de um mercado lateralizado não é acompanhado por um aumento significativo na volatilidade.
- A volatilidade cresce junto com um aumento no nível de preço acima da máxima anterior.
- Uma ascensão dos níveis do indicador de Chaikin continua até um novo pico de preços ser alcançado.
- Uma rápida diminuição da volatilidade significa que o movimento está desacelerando e que uma reversão é possível.
Indicador Chaikin Volatility
Fórmula:
H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)
H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)
CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100
onde:
- HIGH (i) - preço máximo da barra atual;
- LOW (i) - preço mínimo da barra atual;
- HIGH (i - 10) - preço máximo da barra a 10 posições longe da barra atual;
- LOW (i - 10) - preço mínimo da barra a 10 posições longe da barra atual;
- H-L (i) - diferença entre o preço máximo e mínimo da barra atual;
- H-L (i - 10) - diferença entre o preço máximo e mínimo a 10 posições longe da barra atual;
- EMA - média móvel exponencial.
