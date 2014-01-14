Participe de nossa página de fãs
VGridLine Intraday X6 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1403
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador mostra a grade de horário vertical com passo de seis horas em gráfico com prazo dentro do dia não excedendo ao H6. O indicador não é exibido no H2 e H4.
Parâmetros de entrada Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ //--- Configurações gerais input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // Nome da linha input uint WeeklyTotal=4; // Número de semanas no histórico para indexar input uint FutureTotal=1; // Número de linhas futuras para indexar //--- Configurações para barras semanais input color Line_Color_W=Gold; // Cor da linha semana input STYLE Line_Style_W=SOLID_; // Estilo da linha semanal input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1; // Largura da linha semanal input bool SetBackground_W=true; // Linha semanal exibida no fundo input uint FutureTotal_W=1; // Número de linhas do histórico futuro //--- Configurações para barras diárias input color Line_Color_D=Red; // Cor da linha diária input STYLE Line_Style_D=SOLID_; // Estilo da linha diária input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1; // Largura da linha diária input bool SetBackground_D=true; // Linhas diárias exibidas no fundo //--- Configurações para barras durante o dia(6 horas) input color Line_Color_D1=Gray; // Cor da linha de 6 horas input STYLE Line_Style_D1=DASH_; // Estilo da linha de 6 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Largura da linha de 6 horas input bool SetBackground_D1=true; // Linhas de 6 horas exibidas no fundo //--- Configurações para barras durante o dia (12 horas) input color Line_Color_D2=Magenta; // Cor da linha de 12 horas input STYLE Line_Style_D2=DASH_; // Estilo da linha de 12 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // Largura da linha de 12 horas input bool SetBackground_D2=true; // Linhas de 12 horas exibida no fundo //--- Configurações para barras durante o dia (18 horas) input color Line_Color_D3=Blue; // Cor da linha de 18 horas input STYLE Line_Style_D3=DASH_; // Estilo da linha de 18 horas input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Largura da linha de 18 horas input bool SetBackground_D3=true; // Linhas de 18 horas exibida no fundo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/622
