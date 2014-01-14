CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VGridLine Intraday X6 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1403
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra a grade de horário vertical com passo de seis horas em gráfico com prazo dentro do dia não excedendo ao H6. O indicador não é exibido no H2 e H4.

Parâmetros de entrada Indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
//--- Configurações gerais
input string LinesSirname="VGridLine_Intraday_X6"; // Nome da linha
input uint WeeklyTotal=4;                          // Número de semanas no histórico para indexar
input uint FutureTotal=1;                          // Número de linhas futuras para indexar
//--- Configurações para barras semanais
input color Line_Color_W=Gold;      // Cor da linha semana
input STYLE Line_Style_W=SOLID_;    // Estilo da linha semanal
input ENUM_WIDTH Line_Width_W=w_1;  // Largura da linha semanal
input bool SetBackground_W=true;    // Linha semanal exibida no fundo
input uint FutureTotal_W=1;         // Número de linhas do histórico futuro 
//--- Configurações para barras diárias
input color Line_Color_D=Red;       // Cor da linha diária
input STYLE Line_Style_D=SOLID_;    // Estilo da linha diária
input ENUM_WIDTH Line_Width_D=w_1;  // Largura da linha diária
input bool SetBackground_D=true;    // Linhas diárias exibidas no fundo
//--- Configurações para barras durante o dia(6 horas)
input color Line_Color_D1=Gray;     // Cor da linha de 6 horas
input STYLE Line_Style_D1=DASH_;    // Estilo da linha de 6 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D1=w_1; // Largura da linha de 6 horas
input bool SetBackground_D1=true;   // Linhas de 6 horas exibidas no fundo
//--- Configurações para barras durante o dia (12 horas)
input color Line_Color_D2=Magenta;  // Cor da linha de 12 horas
input STYLE Line_Style_D2=DASH_;    // Estilo da linha de 12 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D2=w_1; // Largura da linha de 12 horas
input bool SetBackground_D2=true;   // Linhas de 12 horas exibida no fundo
//--- Configurações para barras durante o dia (18 horas)
input color Line_Color_D3=Blue;     // Cor da linha de 18 horas
input STYLE Line_Style_D3=DASH_;    // Estilo da linha de 18 horas
input ENUM_WIDTH Line_Width_D3=w_1; // Largura da linha de 18 horas
input bool SetBackground_D3=true;   // Linhas de 18 horas exibida no fundo

VGridLine Intraday X6

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/622

XTrendlessOS (trendless oscillator) XTrendlessOS (trendless oscillator)

Indicador baseado na descrição dada por DiNapoli no livro "Trading with DiNapoli Levels". Ela foi elaborada para avaliar os estados de sobrecompra / sobrevenda do mercado atual.

TrendLineAlert TrendLineAlert

O indicador mostra a linha inclinada que define o nível de acionamento do sinal.

IncOsMAOnArray IncOsMAOnArray

A classe COsMAOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de Osma (Média Móvel de oscilador) em buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.

X2MA Transform Candles X2MA Transform Candles

O indicador transfere os dados de preços para o novo sistema de coordenadas associado com os valores do indicador X2MA.