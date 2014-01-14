Participe de nossa página de fãs
IncOsMAOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
A classe COsMAOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de OsMA (Média Móvel de oscilador) em buffers de indicadores.
Uso:
O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:
- int aFastPeriod - período de MA rápido;
- int aSlowPeriod - período de МА lento;
- int aSignalPeriod - período da linha de sinal.
- ENUM_MA_METHOD aFastMethod - método de МА rápido;
- ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - período de МА lento;
- ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - método da linha de sinal.
O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aData[] - buffer com os dados para o cálculo do indicador;
- double aFastMA[] - Buffer intermediário para МА rápido;
- double aSlowMA[] - Buffer intermediário para МА lento;
- double aMain[] - Buffer intermediário para a linha principal de MACD;
- double aSignal[] - Buffer intermediário para a linha de sinal MACD;
- double aOsMA[] - valor de OsMA calculado.
Métodos adicionais:
- int BarsRequiredSignal() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo de linha de sinal;
- string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;
- string Names() - Retorna a linha com os nomes de МА.
Test_OsMAOnArray.mq5 é um indicador de exemplo da aplicação da classe COsMAOnArray. O arquivo IncOsMAOnArray deve ser colocad na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/628
