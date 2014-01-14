A classe COsMAOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de OsMA (Média Móvel de oscilador) em buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

int aFastPeriod - período de MA rápido;

- período de MA rápido; int aSlowPeriod - período de МА lento;

- período de МА lento; int aSignalPeriod - período da linha de sinal.

- período da linha de sinal. ENUM_MA_METHOD aFastMethod - método de МА rápido;

- método de МА rápido; ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - período de МА lento;

- período de МА lento; ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - método da linha de sinal.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double aData[] - buffer com os dados para o cálculo do indicador;

- buffer com os dados para o cálculo do indicador; double aFastMA[] - Buffer intermediário para МА rápido;

- Buffer intermediário para МА rápido; double aSlowMA[] - Buffer intermediário para МА lento;

- Buffer intermediário para МА lento; double aMain[] - Buffer intermediário para a linha principal de MACD;

- Buffer intermediário para a linha principal de MACD; double aSignal[] - Buffer intermediário para a linha de sinal MACD;

- Buffer intermediário para a linha de sinal MACD; double aOsMA[] - valor de OsMA calculado.

Métodos adicionais:

int BarsRequiredSignal() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo de linha de sinal;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo de linha de sinal; string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;

- Retorna a linha com o nome do indicador; string Names() - Retorna a linha com os nomes de МА.

Test_OsMAOnArray.mq5 é um indicador de exemplo da aplicação da classe COsMAOnArray. O arquivo IncOsMAOnArray deve ser colocad na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.