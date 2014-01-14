CodeBaseSeções
iBeta - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
2066
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
O indicador pode mostrar a covariância, correlação ou relação Beta de dois símbolos (selecionados pela variável Modo1).

O cálculo pode ser realizado pelo preço definido no parâmetro de preço. Além do preço, o cálculo pode ser feito com base no ROC (diferença entre o valor do preço atual e anterior) e os valores ROC% (diferença entre os valores dos preços atuais e anteriores com o preço anterior), selecionados pela variável Modo2.

Parâmetros de entrada:

  • Periods - Período da Barra;
  • Symbol1 - Símbolo 1;
  • Symbol2 - Símbolo 2;
  • Mode1 - Modo 1: 0 - covariação, 1 - Beta do símbolo 1, 2 - Beta do símbolo 2, 3 - correlação;
  • Price - Preço: 0 - Fechamento, 1 - Abertura, 2 - Máxima, 3 - Mínima, 4 - Mediana, 5 - Típica, 6 - Ponderada;
  • Mode2 - Modo 2: 0 - Preço, 1 - ROC do Preço, 2 - ROC% do preço.

Indicador que exibe a covariação, correlação e a relação Beta de dois símbolos.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/572

