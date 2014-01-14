Participe de nossa página de fãs
iBeta - indicador para MetaTrader 5
2066
2014-01-14
O indicador pode mostrar a covariância, correlação ou relação Beta de dois símbolos (selecionados pela variável Modo1).
O cálculo pode ser realizado pelo preço definido no parâmetro de preço. Além do preço, o cálculo pode ser feito com base no ROC (diferença entre o valor do preço atual e anterior) e os valores ROC% (diferença entre os valores dos preços atuais e anteriores com o preço anterior), selecionados pela variável Modo2.
Parâmetros de entrada:
- Periods - Período da Barra;
- Symbol1 - Símbolo 1;
- Symbol2 - Símbolo 2;
- Mode1 - Modo 1: 0 - covariação, 1 - Beta do símbolo 1, 2 - Beta do símbolo 2, 3 - correlação;
- Price - Preço: 0 - Fechamento, 1 - Abertura, 2 - Máxima, 3 - Mínima, 4 - Mediana, 5 - Típica, 6 - Ponderada;
- Mode2 - Modo 2: 0 - Preço, 1 - ROC do Preço, 2 - ROC% do preço.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/572
