O indicador pode mostrar a covariância, correlação ou relação Beta de dois símbolos (selecionados pela variável Modo1).



O cálculo pode ser realizado pelo preço definido no parâmetro de preço. Além do preço, o cálculo pode ser feito com base no ROC (diferença entre o valor do preço atual e anterior) e os valores ROC% (diferença entre os valores dos preços atuais e anteriores com o preço anterior), selecionados pela variável Modo2.

Parâmetros de entrada: