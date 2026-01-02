Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
OnTickMulti - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 13
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
No MT5, o evento NewTick ocorre apenas no símbolo em que o EA está sendo executado. Portanto, vários truques são usados para a negociação com vários símbolos.
Essa biblioteca cria um OnTick de vários símbolos em todos os símbolos de negociação especificados. Um invólucro conveniente da implementação antiga.
Exemplo:
Vamos mostrar o trabalho da biblioteca no exemplo de um Expert Advisor com vários símbolos que conta o número de ticks de entrada para cada símbolo especificado.
#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // OnTick de vários símbolos. int TicksCounter[]; // O contador de ticks de entrada de cada caractere fornecido. void OnInit() { // Inicializar o contador de ticks de entrada. ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize(TicksCounter, 0); } double OnTester() { // Imprima o número de ticks recebidos para cada caractere fornecido. for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;) Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks."); ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // Lista de símbolos OnTickMulti. return(0); } // OnTick de vários símbolos. void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index ) { TicksCounter[Index]++; // Aumentou o contador de ticks de entrada pelo símbolo fornecido. }
Resultado.
Para verificar a exatidão do Expert Advisor, vamos executá-lo no MT5-tester.
Após a vírgula na entrada, definimos os símbolos aos quais o OnTick de vários símbolos reagirá.
O testador gerou o seguinte (veja o registro).
2023.01.12 23:59:59 AUDJPY - 1618389 ticks. 2023.01.12 23:59:59 GBPUSD - 1116822 ticks. 2023.01.12 23:59:59 EURUSD - 906489 ticks. 2023.01.12 23:59:59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks
A parte destacada mostra que absolutamente todos os ticks gerados pelo testador para os símbolos especificados foram processados pelo OnTick multissímbolo.
Para quê?
- Com essa biblioteca, o resultado do trabalho do Consultor especialista no Testador pode ser independente do símbolo básico selecionado.
- Os ticks nos símbolos necessários não são ignorados.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/47647
Uma ferramenta sofisticada que mede com precisão o ruído do mercadoInput and output of onnx model
O script é útil para inspecionar a estrutura dos modelos ONNX, fornecendo informações sobre a entrada e a saída, seus nomes e suas propriedades. Ele é particularmente útil para depurar e compreender as características dos modelos ONNX usados em aplicativos de aprendizado de máquina.
O Indicador Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição ou A/D) é determinado pelas mudanças de preço e volume.Accelerator Oscillator (AC)
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.