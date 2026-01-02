CodeBaseSeções
No MT5, o evento NewTick ocorre apenas no símbolo em que o EA está sendo executado. Portanto, vários truques são usados para a negociação com vários símbolos.

Essa biblioteca cria um OnTick de vários símbolos em todos os símbolos de negociação especificados. Um invólucro conveniente da implementação antiga.


Exemplo:

Vamos mostrar o trabalho da biblioteca no exemplo de um Expert Advisor com vários símbolos que conta o número de ticks de entrada para cada símbolo especificado.

#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // OnTick de vários símbolos.

int TicksCounter[]; // O contador de ticks de entrada de cada caractere fornecido.

void OnInit()
{
  // Inicializar o contador de ticks de entrada.
  ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols));
  ArrayInitialize(TicksCounter, 0);
}

double OnTester()
{
  // Imprima o número de ticks recebidos para cada caractere fornecido.
  for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;)
    Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks.");

  ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // Lista de símbolos OnTickMulti.

  return(0);
}

// OnTick de vários símbolos.
void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index )
{
  TicksCounter[Index]++; // Aumentou o contador de ticks de entrada pelo símbolo fornecido.
}


Resultado.

Para verificar a exatidão do Expert Advisor, vamos executá-lo no MT5-tester.

Após a vírgula na entrada, definimos os símbolos aos quais o OnTick de vários símbolos reagirá.


O testador gerou o seguinte (veja o registro).

2023.01.12 23:59:59   AUDJPY - 1618389 ticks.
2023.01.12 23:59:59   GBPUSD - 1116822 ticks.
2023.01.12 23:59:59   EURUSD - 906489 ticks.
2023.01.12 23:59:59   "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY"
final balance 10000.00 pips
OnTester result 0
EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188).
EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization)
3641700 total ticks for all symbols
AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks
EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks
GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks

A parte destacada mostra que absolutamente todos os ticks gerados pelo testador para os símbolos especificados foram processados pelo OnTick multissímbolo.


Para quê?

  • Com essa biblioteca, o resultado do trabalho do Consultor especialista no Testador pode ser independente do símbolo básico selecionado.
  • Os ticks nos símbolos necessários não são ignorados.

