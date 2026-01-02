No MT5, o evento NewTick ocorre apenas no símbolo em que o EA está sendo executado. Portanto, vários truques são usados para a negociação com vários símbolos.

Essa biblioteca cria um OnTick de vários símbolos em todos os símbolos de negociação especificados. Um invólucro conveniente da implementação antiga.





Exemplo:



Vamos mostrar o trabalho da biblioteca no exemplo de um Expert Advisor com vários símbolos que conta o número de ticks de entrada para cada símbolo especificado.

#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> int TicksCounter[]; void OnInit () { ArrayResize (TicksCounter, ArraySize (OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize (TicksCounter, 0 ); } double OnTester () { for ( uint i = ArraySize (TicksCounter); ( bool )i--;) Print (OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + ( string )TicksCounter[i] + " ticks." ); ArrayPrint (OnTickMultiObject.Symbols); return ( 0 ); } void OnTickMulti( const string &Symb, const u int &Index ) { TicksCounter[Index]++; }





Resultado.



Para verificar a exatidão do Expert Advisor, vamos executá-lo no MT5-tester.

Após a vírgula na entrada, definimos os símbolos aos quais o OnTick de vários símbolos reagirá.





O testador gerou o seguinte (veja o registro).

2023.01 . 12 23 : 59 : 59 AUDJPY - 1618389 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 GBPUSD - 1116822 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 EURUSD - 906489 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.020 . Test passed in 0 : 00 : 01.723 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.188 ). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 01.743 (including 0 : 00 : 00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0 : 00 : 00.078 , passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0 : 00 : 00.047 , passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0 : 00 : 00.063 , passed to tester 1116822 ticks

A parte destacada mostra que absolutamente todos os ticks gerados pelo testador para os símbolos especificados foram processados pelo OnTick multissímbolo.





Para quê?

