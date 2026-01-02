在 MT5 中，NewTick 事件 只发生在运行 EA 的符号上。因此，多符号交易需要使用各种技巧。

该库可在 所有指定的交易符号上 创建多符号OnTick。这是对旧实现的 方便封装。









让我们以多符号智能交易系统（Expert Advisor）为例，展示该库的工作情况，该系统会计算每个指定符号的 "跳动点 "数量。

#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> int TicksCounter[]; void OnInit () { ArrayResize (TicksCounter, ArraySize (OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize (TicksCounter, 0 ); } double OnTester () { for ( uint i = ArraySize (TicksCounter); ( bool )i--;) Print (OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + ( string )TicksCounter[i] + " ticks." ); ArrayPrint (OnTickMultiObject.Symbols); return ( 0 ); } void OnTickMulti( const string &Symb, const u int &Index ) { TicksCounter[Index]++; }





结果。



为了检查智能交易系统的正确性，让我们在 MT5-tester 中运行它。

在输入中的逗号后，我们设置了多符号 OnTick 将作出反应的符号。





测试仪生成了以下结果（见日志）。

2023.01 . 12 23 : 59 : 59 AUDJPY - 1618389 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 GBPUSD - 1116822 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 EURUSD - 906489 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.020 . Test passed in 0 : 00 : 01.723 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.188 ). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 01.743 (including 0 : 00 : 00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0 : 00 : 00.078 , passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0 : 00 : 00.047 , passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0 : 00 : 00.063 , passed to tester 1116822 ticks

高亮部分显示，多符号 OnTick 绝对处理了测试器为指定符号生成的所有刻度线。







