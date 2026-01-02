En MT5, el evento NewTick sólo se produce en el símbolo en el que se está ejecutando el EA. Por lo tanto, se utilizan varios trucos para el trading multisímbolo.

Esta librería crea un OnTick multisímbolo en todos los símbolos de trading especificados. Una envoltura conveniente de la antigua implementación.





Ejemplo.



Vamos a mostrar el trabajo de la biblioteca en el ejemplo de un Asesor Experto multisímbolo que cuenta el número de ticks entrantes para cada símbolo especificado.

#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> int TicksCounter[]; void OnInit () { ArrayResize (TicksCounter, ArraySize (OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize (TicksCounter, 0 ); } double OnTester () { for ( uint i = ArraySize (TicksCounter); ( bool )i--;) Print (OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + ( string )TicksCounter[i] + " ticks." ); ArrayPrint (OnTickMultiObject.Symbols); return ( 0 ); } void OnTickMulti( const string &Symb, const u int &Index ) { TicksCounter[Index]++; }





Resultado.



Para comprobar la corrección del Asesor Experto, vamos a ejecutarlo en MT5-tester.

Después de la coma en la entrada establecemos los símbolos a los que reaccionará el multisímbolo OnTick.





El probador produjo lo siguiente (ver el Log).

2023.01 . 12 23 : 59 : 59 AUDJPY - 1618389 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 GBPUSD - 1116822 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 EURUSD - 906489 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.020 . Test passed in 0 : 00 : 01.723 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.188 ). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 01.743 (including 0 : 00 : 00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0 : 00 : 00.078 , passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0 : 00 : 00.047 , passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0 : 00 : 00.063 , passed to tester 1116822 ticks

La parte resaltada muestra que absolutamente todos los ticks generados por el Tester para los símbolos especificados fueron procesados por el multisymbol OnTick.





¿Para qué?

