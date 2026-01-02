Pon "Me gusta" y sigue las noticias
En MT5, el evento NewTick sólo se produce en el símbolo en el que se está ejecutando el EA. Por lo tanto, se utilizan varios trucos para el trading multisímbolo.
Esta librería crea un OnTick multisímbolo en todos los símbolos de trading especificados. Una envoltura conveniente de la antigua implementación.
Ejemplo.
Vamos a mostrar el trabajo de la biblioteca en el ejemplo de un Asesor Experto multisímbolo que cuenta el número de ticks entrantes para cada símbolo especificado.
#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // Multisímbolo OnTick. int TicksCounter[]; // El contador de ticks entrantes de cada carácter dado. void OnInit() { // Inicializar el contador de ticks entrantes. ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize(TicksCounter, 0); } double OnTester() { // Imprime el número de ticks llegados para cada carácter dado. for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;) Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks."); ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // Lista de símbolos OnTickMulti. return(0); } // Multisímbolo OnTick. void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index ) { TicksCounter[Index]++; // Incrementa el contador de ticks entrantes por el símbolo dado. }
Resultado.
Para comprobar la corrección del Asesor Experto, vamos a ejecutarlo en MT5-tester.
Después de la coma en la entrada establecemos los símbolos a los que reaccionará el multisímbolo OnTick.
El probador produjo lo siguiente (ver el Log).
2023.01.12 23:59:59 AUDJPY - 1618389 ticks. 2023.01.12 23:59:59 GBPUSD - 1116822 ticks. 2023.01.12 23:59:59 EURUSD - 906489 ticks. 2023.01.12 23:59:59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks
La parte resaltada muestra que absolutamente todos los ticks generados por el Tester para los símbolos especificados fueron procesados por el multisymbol OnTick.
¿Para qué?
- Con esta biblioteca, el resultado del trabajo del Asesor Experto en el Probador puede ser independiente del símbolo básico seleccionado.
- Los ticks en los símbolos requeridos no se omiten.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/47647
