Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 68
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5
fxsaber, 2018.01.28 12:25
Индикатор
Советник
Быстрая реализация мультисимвольного OnTick
Можно использовать вместо таймера? Посмотрим
Да, в OnInit идет подписка на символы из массива
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Последовательность выполнение Init() и DeInit()
Slava, 2017.04.14 10:21У сервисов будет OnTick(string symbol). Но на тики от конкретного символа надо будет подписаться
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Анализ результатов тестов и оптимизации в тестере стратегий MetaTrader 5
fxsaber, 2018.01.29 15:24скорость Оптимизации зависит от последовательности проходов. Если сначала идут односимвольные проходы, а затем - многосимвольные, то время выполнения будет меньше, чем при обратной последовательности проходов Оптимизации.
ЗЫ Наверное, 90% облачных денег можно было бы сэкономить нормальным написанием кода. Но это последнее, о чем думают авторы.
Быстрая реализация мультисимвольного OnTick
Круто!!!
Это реально работает даже без долгожданных сервисов.
Спасибо большое!
А, вот на MQL4, как ни старался, не получилось. Индикатор из iCustom моделирует пользовательские сообщения еще в течении где-то 10 миллисекунд после последнего обращения iCustom, а дальше "замолкает".
на MQL4, как ни старался, не получилось. Индикатор из iCustom моделирует пользовательские сообщения еще в течении где-то 10 миллисекунд после последнего обращения iCustom, а дальше "замолкает".
В MT4 за жизнью индикаторных "хендлов" следит сам Терминал. Поэтому данное решение не подходит.
ЗЫ Метод описан более семи лет назад.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
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fxsaber, 2018.02.06 11:29
Быстрая реализация мультисимвольного OnTick