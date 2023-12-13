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OnTickMulti - библиотека для MetaTrader 5
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В MT5 NewTick-событие происходит только на символе, на котором запущен советник. Поэтому для мультисимвольной торговли используют различные ухищрения.
Данная библиотека создает мультисимвольный OnTick по всем заданным торговым символам. Удобная обертка старой реализации.
Пример.
Покажем работу библиотеки на примере мультисимвольного советника, который подсчитывает количество пришедших тиков по каждому заданному символу.
#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // Мультисимвольный OnTick. int TicksCounter[]; // Счетчик пришедших тиков каждого заданного символа. void OnInit() { // Инициализируем счетчик пришедших тиков. ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize(TicksCounter, 0); } double OnTester() { // Распечатываем количество пришедших тиков на каждый заданный символ. for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;) Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks."); ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // Список символов OnTickMulti. return(0); } // Мультисимвольный OnTick. void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index ) { TicksCounter[Index]++; // Увеличили счетчик пришедших тиков по заданному символу. }
Результат.
Для проверки корректности работы советника запустим его в MT5-тестере.
Через запятую во входных задаются символы, на которые будет реагировать мультисимвольный OnTick.
Тестер выдал следующее (смотреть Журнал).
2023.01.12 23:59:59 AUDJPY - 1618389 ticks. 2023.01.12 23:59:59 GBPUSD - 1116822 ticks. 2023.01.12 23:59:59 EURUSD - 906489 ticks. 2023.01.12 23:59:59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks
Выделенное показывает, что абсолютно все сгенерированные Тестером тики по заданным символам были обработаны мультисимвольным OnTick.
Для чего?
- С данной библиотекой результат работы советника в Тестере может не зависеть от выбранного основного символа.
- Не пропускаются тики по нужным символам.
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