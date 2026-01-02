Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
OnTickMulti - MetaTrader 5 için kütüphane
- Görüntülemeler:
- 16
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
MT5'te NewTick olayı yalnızca EA'nın üzerinde çalıştığı sembolde gerçekleşir. Bu nedenle, çok sembollü ticaret için çeşitli hileler kullanılır.
Bu kütüphane, belirtilen tüm ticaret sembollerinde çok sembollü bir OnTick oluşturur. Eski uygulamanın kullanışlı bir paketleyicisi.
Örnek.
Kütüphanenin çalışmasını, belirtilen her sembol için gelen tik sayısını sayan çok sembollü bir Uzman Danışman örneği üzerinde gösterelim.
#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // Multisymbol OnTick. int TicksCounter[]; // Verilen her karakterin gelen tiklerinin sayacı. void OnInit() { // Gelen tiklerin sayacını başlatın. ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize(TicksCounter, 0); } double OnTester() { // Verilen her karakter için gelen tik sayısını yazdırın. for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;) Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks."); ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // Sembollerin listesi OnTickMulti. return(0); } // Multisymbol OnTick. void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index ) { TicksCounter[Index]++; // Gelen tiklerin sayacını verilen sembol kadar artırır. }
Sonuç.
Uzman Danışmanın doğruluğunu kontrol etmek için, onu MT5 test cihazında çalıştıralım.
Girişteki virgülden sonra, multisymbol OnTick'in tepki vereceği sembolleri ayarlıyoruz.
Test cihazı aşağıdakileri üretti (Günlüğe bakın).
2023.01.12 23:59:59 AUDJPY - 1618389 ticks. 2023.01.12 23:59:59 GBPUSD - 1116822 ticks. 2023.01.12 23:59:59 EURUSD - 906489 ticks. 2023.01.12 23:59:59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks
Vurgulanan kısım, belirtilen semboller için Test Cihazı tarafından üretilen tüm tiklerin kesinlikle çoklu sembol OnTick tarafından işlendiğini gösterir.
Ne için?
- Bu kütüphane ile Uzman Danışmanın Test Cihazındaki çalışmasının sonucu, seçilen temel sembolden bağımsız olabilir.
- Gerekli semboller üzerindeki keneler atlanmaz.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/47647
Piyasa gürültüsünü doğru bir şekilde ölçen sofistike bir araçInfoMarket
Bu komut dosyası bilgilendirici olarak sınıflandırılabilir. Sadece grafikteki mevcut işlem çifti hakkında bilgi görüntüler
Securing data transfer between client and Server could be a big challenge for you as MQL5 programmer. You may have experience in using built in MQL5 encryption systems like AES.AES can securely encrypt your data but on the other hand is not secure when it comes to sending the AES key through insecure channels. You can only rely on asymmetric encryption systems Like RSA in such cases. you keep the private key at your server side and only share the public key with your clients. Even more you can use hybrid RSA_AES approach to archive more performanceBBMA Oma Ally OmniView
It's like a bird's-eye view for BBMA Oma Ally fans. ust drag it onto the chart and you'll get all the BBMA signals running on the chart.