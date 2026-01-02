MT5'te NewTick olayı yalnızca EA'nın üzerinde çalıştığı sembolde gerçekleşir. Bu nedenle, çok sembollü ticaret için çeşitli hileler kullanılır.

Bu kütüphane, belirtilen tüm ticaret sembollerinde çok sembollü bir OnTick oluşturur. Eski uygulamanın kullanışlı bir paketleyicisi.





Örnek.



Kütüphanenin çalışmasını, belirtilen her sembol için gelen tik sayısını sayan çok sembollü bir Uzman Danışman örneği üzerinde gösterelim.

#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> int TicksCounter[]; void OnInit () { ArrayResize (TicksCounter, ArraySize (OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize (TicksCounter, 0 ); } double OnTester () { for ( uint i = ArraySize (TicksCounter); ( bool )i--;) Print (OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + ( string )TicksCounter[i] + " ticks." ); ArrayPrint (OnTickMultiObject.Symbols); return ( 0 ); } void OnTickMulti( const string &Symb, const u int &Index ) { TicksCounter[Index]++; }





Sonuç.



Uzman Danışmanın doğruluğunu kontrol etmek için, onu MT5 test cihazında çalıştıralım.

Girişteki virgülden sonra, multisymbol OnTick'in tepki vereceği sembolleri ayarlıyoruz.





Test cihazı aşağıdakileri üretti (Günlüğe bakın).

2023.01 . 12 23 : 59 : 59 AUDJPY - 1618389 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 GBPUSD - 1116822 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 EURUSD - 906489 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.020 . Test passed in 0 : 00 : 01.723 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.188 ). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 01.743 (including 0 : 00 : 00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0 : 00 : 00.078 , passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0 : 00 : 00.047 , passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0 : 00 : 00.063 , passed to tester 1116822 ticks

Vurgulanan kısım, belirtilen semboller için Test Cihazı tarafından üretilen tüm tiklerin kesinlikle çoklu sembol OnTick tarafından işlendiğini gösterir.





Ne için?


