und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
OnTickMulti - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 22
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Im MT5 tritt das NewTick-Ereignis nur auf dem Symbol auf, auf dem der EA ausgeführt wird. Daher werden verschiedene Tricks für den Multisymbol-Handel verwendet.
Diese Bibliothek erstellt ein Multisymbol OnTick für alle angegebenen Handelssymbole. Ein praktischer Wrapper der alten Implementierung.
Beispiel.
Lassen Sie uns die Arbeit der Bibliothek am Beispiel eines Multisymbol Expert Advisors zeigen, der die Anzahl der eingehenden Ticks für jedes angegebene Symbol zählt.
#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // Multisymbol OnTick. int TicksCounter[]; // Der Zähler der eingehenden Ticks für jedes angegebene Zeichen. void OnInit() { // Initialisieren Sie den Zähler der eingehenden Ticks. ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize(TicksCounter, 0); } double OnTester() { // Druckt die Anzahl der angekommenen Ticks für jedes angegebene Zeichen. for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;) Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks."); ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // Liste der Symbole OnTickMulti. return(0); } // Multisymbol OnTick. void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index ) { TicksCounter[Index]++; // Erhöht den Zähler der eingehenden Ticks um das angegebene Symbol. }
Ergebnis.
Um die Korrektheit des Expert Advisors zu überprüfen, lassen wir ihn im MT5-Tester laufen.
Nach einem Komma in der Eingabe geben wir die Symbole an, auf die der Multisymbol OnTick reagieren soll.
Der Tester generiert das Folgende (siehe Log).
2023.01.12 23:59:59 AUDJPY - 1618389 ticks. 2023.01.12 23:59:59 GBPUSD - 1116822 ticks. 2023.01.12 23:59:59 EURUSD - 906489 ticks. 2023.01.12 23:59:59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks
Der hervorgehobene Teil zeigt, dass absolut alle Ticks, die vom Tester für die angegebenen Symbole erzeugt wurden, vom Multisymbol OnTick verarbeitet wurden.
Wozu?
- Mit dieser Bibliothek kann das Ergebnis der Arbeit des Expert Advisors im Tester unabhängig von dem gewählten Basissymbol sein.
- Ticks auf den gewünschten Symbolen werden nicht übersprungen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/47647
Ein hochentwickeltes Instrument, das das Marktrauschen genau misstInput and output of onnx model
Das Skript ist nützlich, um die Struktur von ONNX-Modellen zu untersuchen und Einblicke in die Eingabe und Ausgabe, ihre Namen und ihre Eigenschaften zu erhalten. Es ist besonders hilfreich für die Fehlersuche und das Verständnis der Eigenschaften von ONNX-Modellen, die in Anwendungen für maschinelles Lernen verwendet werden.
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.