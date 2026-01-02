Im MT5 tritt das NewTick-Ereignis nur auf dem Symbol auf, auf dem der EA ausgeführt wird. Daher werden verschiedene Tricks für den Multisymbol-Handel verwendet.

Diese Bibliothek erstellt ein Multisymbol OnTick für alle angegebenen Handelssymbole. Ein praktischer Wrapper der alten Implementierung.





Beispiel.



Lassen Sie uns die Arbeit der Bibliothek am Beispiel eines Multisymbol Expert Advisors zeigen, der die Anzahl der eingehenden Ticks für jedes angegebene Symbol zählt.

#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> int TicksCounter[]; void OnInit () { ArrayResize (TicksCounter, ArraySize (OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize (TicksCounter, 0 ); } double OnTester () { for ( uint i = ArraySize (TicksCounter); ( bool )i--;) Print (OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + ( string )TicksCounter[i] + " ticks." ); ArrayPrint (OnTickMultiObject.Symbols); return ( 0 ); } void OnTickMulti( const string &Symb, const u int &Index ) { TicksCounter[Index]++; }





Ergebnis.



Um die Korrektheit des Expert Advisors zu überprüfen, lassen wir ihn im MT5-Tester laufen.

Nach einem Komma in der Eingabe geben wir die Symbole an, auf die der Multisymbol OnTick reagieren soll.





Der Tester generiert das Folgende (siehe Log).

2023.01 . 12 23 : 59 : 59 AUDJPY - 1618389 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 GBPUSD - 1116822 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 EURUSD - 906489 ticks . 2023.01 . 12 23 : 59 : 59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.020 . Test passed in 0 : 00 : 01.723 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.188 ). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0 : 00 : 01.743 (including 0 : 00 : 00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0 : 00 : 00.078 , passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0 : 00 : 00.047 , passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0 : 00 : 00.063 , passed to tester 1116822 ticks

Der hervorgehobene Teil zeigt, dass absolut alle Ticks, die vom Tester für die angegebenen Symbole erzeugt wurden, vom Multisymbol OnTick verarbeitet wurden.





Wozu?

