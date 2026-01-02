Rejoignez notre page de fans
OnTickMulti - bibliothèque pour MetaTrader 5
Dans MT5, l'événement NewTick ne se produit que sur le symbole sur lequel l'EA est exécuté. Par conséquent, plusieurs astuces sont utilisées pour le trading multi-symboles.
Cette bibliothèque crée un OnTick multi-symboles sur tous les symboles de trading spécifiés. Il s'agit d'une enveloppe pratique de l'ancienne implémentation.
Exemple.
Montrons le travail de la bibliothèque sur l'exemple d'un Expert Advisor multisymbole qui compte le nombre de ticks entrants pour chaque symbole spécifié.
#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // Multisymbole OnTick. int TicksCounter[]; // Le compteur de ticks entrants de chaque caractère donné. void OnInit() { // Initialise le compteur des ticks entrants. ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize(TicksCounter, 0); } double OnTester() { // Imprime le nombre de ticks arrivés pour chaque caractère donné. for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;) Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks."); ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // Liste des symboles OnTickMulti. return(0); } // Multisymbole OnTick. void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index ) { TicksCounter[Index]++; // Augmente le compteur de ticks entrants du symbole donné. }
Résultat.
Pour vérifier l'exactitude du Conseiller Expert, exécutons-le dans le MT5-tester.
Après la virgule dans l'entrée, nous définissons les symboles auxquels le OnTick multi-symboles réagira.
Le testeur a produit ce qui suit (voir le journal).
2023.01.12 23:59:59 AUDJPY - 1618389 ticks. 2023.01.12 23:59:59 GBPUSD - 1116822 ticks. 2023.01.12 23:59:59 EURUSD - 906489 ticks. 2023.01.12 23:59:59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks
La partie surlignée montre qu'absolument tous les ticks générés par le testeur pour les symboles spécifiés ont été traités par le multisymbol OnTick.
Pourquoi ?
- Avec cette bibliothèque, le résultat du travail de l'Expert Advisor dans le Testeur peut être indépendant du symbole de base sélectionné.
- Les ticks sur les symboles requis ne sont pas ignorés.
