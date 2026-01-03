CodeBaseSeções
Indicadores

Candle Grids - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
37
Avaliação:
(7)
Publicado:
Publicado:
Desenhar um retângulo no gráfico para plotar grades personalizadas com base no valor dos pontos na entrada

Adicionada a opção de usar o intervalo de retângulos para desenhar a grade se o usuário desejar usá-la. Defina o modo como true ou false, true = usar intervalo de retângulo, false = usar pontos personalizados


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47606

