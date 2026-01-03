Participe de nossa página de fãs
Candle Grids - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 37
- Avaliação:
-
- Publicado:
Desenhar um retângulo no gráfico para plotar grades personalizadas com base no valor dos pontos na entrada
Adicionada a opção de usar o intervalo de retângulos para desenhar a grade se o usuário desejar usá-la. Defina o modo como true ou false, true = usar intervalo de retângulo, false = usar pontos personalizados
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47606
