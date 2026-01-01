Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Input and output of onnx model - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 17
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O ONNX é um formato de código aberto para representar modelos de aprendizado de máquina. O script permite que o usuário selecione um arquivo de modelo ONNX por meio de uma caixa de diálogo de arquivo. Em seguida, ele cria uma sessão ONNX, recupera informações sobre os tensores de entrada e saída no modelo e imprime essas informações no console.
Veja a seguir um detalhamento da funcionalidade do script:
-
Seleção de arquivo:
- O script solicita que o usuário selecione um arquivo de modelo ONNX por meio de uma caixa de diálogo de arquivo.
-
Processamento do modelo:
- Exibe uma mensagem indicando que o arquivo de modelo ONNX está sendo processado, mencionando o nome do arquivo e indicando que os registros de depuração estão ativados.
-
Criação de sessão ONNX:
- Cria uma sessão ONNX usando o arquivo de modelo selecionado.
- Se houver um erro durante a criação da sessão, ele imprime uma mensagem de erro no console e sai do script.
-
Informações de entrada:
- Recupera e imprime informações sobre os tensores de entrada no modelo ONNX.
- Para cada tensor de entrada, ele imprime o índice de entrada, o nome da entrada e as informações adicionais recuperadas usando a função OnnxGetInputTypeInfo.
-
Informações de saída:
- Recupera e imprime informações sobre os tensores de saída no modelo ONNX.
- Para cada tensor de saída, ele imprime o índice de saída, o nome da saída e as informações adicionais recuperadas usando a função OnnxGetOutputTypeInfo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47696
Na representação gráfica, a techanalysis representa a linha de tendência à direita das velas na quebra (em verde). Após o rompimento, presume-se o movimento ao longo da linha vermelha.Candle ZigZag
O Candle ZigZag é um indicador que muda sua perna se a cor de um candlestick mudar
O Indicador Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição ou A/D) é determinado pelas mudanças de preço e volume.Accelerator Oscillator (AC)
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.