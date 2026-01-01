O ONNX é um formato de código aberto para representar modelos de aprendizado de máquina. O script permite que o usuário selecione um arquivo de modelo ONNX por meio de uma caixa de diálogo de arquivo. Em seguida, ele cria uma sessão ONNX, recupera informações sobre os tensores de entrada e saída no modelo e imprime essas informações no console.

Veja a seguir um detalhamento da funcionalidade do script:

Seleção de arquivo: O script solicita que o usuário selecione um arquivo de modelo ONNX por meio de uma caixa de diálogo de arquivo. Processamento do modelo: Exibe uma mensagem indicando que o arquivo de modelo ONNX está sendo processado, mencionando o nome do arquivo e indicando que os registros de depuração estão ativados. Criação de sessão ONNX: Cria uma sessão ONNX usando o arquivo de modelo selecionado.

Se houver um erro durante a criação da sessão, ele imprime uma mensagem de erro no console e sai do script. Informações de entrada: Recupera e imprime informações sobre os tensores de entrada no modelo ONNX.

Para cada tensor de entrada, ele imprime o índice de entrada, o nome da entrada e as informações adicionais recuperadas usando a função OnnxGetInputTypeInfo. Informações de saída: Recupera e imprime informações sobre os tensores de saída no modelo ONNX.

Para cada tensor de saída, ele imprime o índice de saída, o nome da saída e as informações adicionais recuperadas usando a função OnnxGetOutputTypeInfo.





O script é útil para inspecionar a estrutura dos modelos ONNX, fornecendo informações sobre os tensores de entrada e saída, seus nomes e suas propriedades. Ele é particularmente útil para depurar e compreender as características dos modelos ONNX usados em aplicativos de aprendizado de máquina.









