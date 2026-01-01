CodeBaseSeções
Scripts

Input and output of onnx model - script para MetaTrader 5

Manuel Gonzales | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
17
Avaliação:
(6)
Publicado:
O ONNX é um formato de código aberto para representar modelos de aprendizado de máquina. O script permite que o usuário selecione um arquivo de modelo ONNX por meio de uma caixa de diálogo de arquivo. Em seguida, ele cria uma sessão ONNX, recupera informações sobre os tensores de entrada e saída no modelo e imprime essas informações no console.

Veja a seguir um detalhamento da funcionalidade do script:

  1. Seleção de arquivo:

    • O script solicita que o usuário selecione um arquivo de modelo ONNX por meio de uma caixa de diálogo de arquivo.

  2. Processamento do modelo:

    • Exibe uma mensagem indicando que o arquivo de modelo ONNX está sendo processado, mencionando o nome do arquivo e indicando que os registros de depuração estão ativados.

  3. Criação de sessão ONNX:

    • Cria uma sessão ONNX usando o arquivo de modelo selecionado.
    • Se houver um erro durante a criação da sessão, ele imprime uma mensagem de erro no console e sai do script.

  4. Informações de entrada:

    • Recupera e imprime informações sobre os tensores de entrada no modelo ONNX.
    • Para cada tensor de entrada, ele imprime o índice de entrada, o nome da entrada e as informações adicionais recuperadas usando a função OnnxGetInputTypeInfo.

  5. Informações de saída:

    • Recupera e imprime informações sobre os tensores de saída no modelo ONNX.
    • Para cada tensor de saída, ele imprime o índice de saída, o nome da saída e as informações adicionais recuperadas usando a função OnnxGetOutputTypeInfo.

O script é útil para inspecionar a estrutura dos modelos ONNX, fornecendo informações sobre os tensores de entrada e saída, seus nomes e suas propriedades. Ele é particularmente útil para depurar e compreender as características dos modelos ONNX usados em aplicativos de aprendizado de máquina.



