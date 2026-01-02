Unisciti alla nostra fan page
In MT5, l'evento NewTick si verifica solo sul simbolo su cui è in esecuzione l'EA. Pertanto, per il trading su più simboli si utilizzano vari trucchi.
Questa libreria crea un OnTick multisimbolo su tutti i simboli di trading specificati. Un comodo wrapper della vecchia implementazione.
Esempio.
Mostriamo il lavoro della libreria sull'esempio di un Expert Advisor multisimbolo che conta il numero di tick in entrata per ogni simbolo specificato.
#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // Multisimbolo OnTick. int TicksCounter[]; // Il contatore dei ticchettii in entrata di ogni carattere dato. void OnInit() { // Inizializza il contatore dei tick in arrivo. ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize(TicksCounter, 0); } double OnTester() { // Stampa il numero di ticchettii arrivati per ogni carattere dato. for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;) Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks."); ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // Elenco di simboli OnTickMulti. return(0); } // Multisimbolo OnTick. void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index ) { TicksCounter[Index]++; // Aumenta il contatore dei ticchettii in entrata per il simbolo dato. }
Risultato.
Per verificare la correttezza dell'Expert Advisor, eseguiamolo in MT5-tester.
Dopo la virgola nell'input impostiamo i simboli a cui l'OnTick multisimbolo reagirà.
Il tester ha generato quanto segue (vedere il log).
2023.01.12 23:59:59 AUDJPY - 1618389 ticks. 2023.01.12 23:59:59 GBPUSD - 1116822 ticks. 2023.01.12 23:59:59 EURUSD - 906489 ticks. 2023.01.12 23:59:59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks
La parte evidenziata mostra che tutti i tick generati dal Tester per i simboli specificati sono stati elaborati dal multisimbolo OnTick.
Per quale motivo?
- Con questa libreria, il risultato del lavoro dell'Expert Advisor nel Tester può essere indipendente dal simbolo di base selezionato.
- I tick sui simboli richiesti non vengono saltati.
