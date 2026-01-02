당사 팬 페이지에 가입하십시오
MT5에서 뉴틱 이벤트는 EA가 실행 중인 종목에서만 발생합니다. 따라서 다중 심볼 거래에는 다양한 트릭이 사용됩니다.
이 라이브러리는 지정된 모든 거래 심볼에 멀티 심볼 OnTick을 생성합니다. 이전 구현의 편리한 래퍼입니다.
예시:
지정된 각 심볼에 대해 들어오는 틱 수를 계산하는 다중 심볼 전문가 자문가의 예에서 라이브러리의 작업을 보여 드리겠습니다.
#include <fxsaber\OnTickMulti\OnTickMulti.mqh> // 멀티심볼 OnTick. int TicksCounter[]; // 주어진 각 캐릭터의 수신 틱 카운터입니다. void OnInit() { // 들어오는 틱의 카운터를 초기화합니다. ArrayResize(TicksCounter, ArraySize(OnTickMultiObject.Symbols)); ArrayInitialize(TicksCounter, 0); } double OnTester() { // 지정된 각 문자에 대해 도착한 틱 수를 인쇄합니다. for (uint i = ArraySize(TicksCounter); (bool)i--;) Print(OnTickMultiObject.Symbols[i] + " - " + (string)TicksCounter[i] + " ticks."); ArrayPrint(OnTickMultiObject.Symbols); // 온틱멀티 심볼 목록. return(0); } // 멀티심볼 OnTick. void OnTickMulti( const string &Symb, const uint &Index ) { TicksCounter[Index]++; // 주어진 기호만큼 들어오는 틱의 카운터가 증가했습니다. }
결과:
Expert Advisor의 정확성을 확인하기 위해 MT5-tester에서 실행해 보겠습니다.
입력에 쉼표 뒤에 멀티심볼 OnTick이 반응할 심볼을 설정합니다.
테스터는 다음과 같은 결과를 생성했습니다(로그 참조).
2023.01.12 23:59:59 AUDJPY - 1618389 ticks. 2023.01.12 23:59:59 GBPUSD - 1116822 ticks. 2023.01.12 23:59:59 EURUSD - 906489 ticks. 2023.01.12 23:59:59 "EURUSD" "GBPUSD" "AUDJPY" final balance 10000.00 pips OnTester result 0 EURUSD,M1: 906489 ticks, 12897 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.020. Test passed in 0:00:01.723 (including ticks preprocessing 0:00:00.188). EURUSD,M1: total time from login to stop testing 0:00:01.743 (including 0:00:00.248 for history data synchronization) 3641700 total ticks for all symbols AUDJPY: generate 1618389 ticks in 0:00:00.078, passed to tester 1618389 ticks EURUSD: generate 906489 ticks in 0:00:00.047, passed to tester 906489 ticks GBPUSD: generate 1116822 ticks in 0:00:00.063, passed to tester 1116822 ticks
강조 표시된 부분은 지정된 심볼에 대해 테스터가 생성한 모든 틱이 멀티심볼 OnTick에 의해 처리되었음을 보여줍니다.
왜?
- 이 라이브러리를 사용하면 테스터에서 전문가 자문가의 작업 결과는 선택한 기본 심볼과 무관할 수 있습니다.
- 필수 기호에 대한 틱은 건너뛰지 않습니다.
