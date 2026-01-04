CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Canal de preços - indicador para MetaTrader 5

Swordless | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Swordless 无剑
Visualizações:
31
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Esse é um indicador simples de canal de preço que permite ao usuário personalizar as cores do período e da linha, sendo frequentemente usado em estratégias de quebra de canal.


Traduzido do chinês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/zh/code/66837

Candle Grids Candle Grids

Desenhe um retângulo no gráfico para plotar grades personalizadas com base no valor dos pontos na entrada

OnTickMulti OnTickMulti

OnTick de vários símbolos.

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

Uma maneira mais simples de exibir o Heikin Ashi

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.