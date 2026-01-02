CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Price Density - Market Noise Index - indicador para MetaTrader 5

Wissam Hussein | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
17
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador quantifica com precisão o ruído do mercado, ajudando os traders a distinguir entre períodos de alta e baixa volatilidade

representado graficamente no gráfico, permitindo fácil interpretação e rápida tomada de decisões.


    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47690

    Input and output of onnx model Input and output of onnx model

    O script é útil para inspecionar a estrutura dos modelos ONNX, fornecendo informações sobre a entrada e a saída, seus nomes e suas propriedades. Ele é particularmente útil para depurar e compreender as características dos modelos ONNX usados em aplicativos de aprendizado de máquina.

    iMeu iMeu

    Na representação gráfica, a techanalysis representa a linha de tendência à direita das velas na quebra (em verde). Após o rompimento, presume-se o movimento ao longo da linha vermelha.

    OnTickMulti OnTickMulti

    OnTick de vários símbolos.

    Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

    O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.