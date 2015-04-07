O Exp_TSI_WPR baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador TSI_WPR.

O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo TSI_WPR.ex5 do indicador compilado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar o Expert Advisor com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit enquanto for abrir uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1 O histórico de negócios no gráfico.

Resultados do teste em 2013 para o par XAUUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste