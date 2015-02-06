请观看如何免费下载自动交易
此 i-AMMA 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 i-AMMA.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例.1. i-AMMA_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2413
i-FractalsEx
此指标根据输入参数指示的柱线数量选项来判断并绘制分形。Exp_CronexRSI
此 Exp_CronexRSI EA 的入场信号由 CronexRSI 振荡器中生成。
Williams_Accumulation_Distribution
Larry Williams 的累积/派发指标是价格走势的 "累计" 和 "派发" 总和。Williams_Accumulation_Distribution_HTF
此 Williams_Accumulation_Distribution 指标在输入参数中有时间帧选项。