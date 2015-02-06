代码库部分
i-AMMA_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1032
等级:
(19)
已发布:
已更新:
i-amma.mq5 (4.74 KB) 预览
i-amma_htf.mq5 (9.22 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

i-AMMA 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 i-AMMA.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例.1. i-AMMA_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2413

