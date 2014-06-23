请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_CronexChaikin - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1339
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Exp_CronexChaikin EA 的入场信号由 CronexChaikin 振荡器中生成。
在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。
为了正确操作 EA, 将编译的指标文件 CronexChaikin.ex5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1 在图表中的历史成交实例。
测试结果 2013 品种 USDCAD H4:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2407
CronexChaikin_HTF
此 CronexChaikin 指标在输入参数中有时间帧选项。BackgroundCandle_CronexAC_HTF
此指标基于 CronexAC 指标的数值来绘制更高时间帧的长方形着色蜡烛条。
i-HighLow_Channel_HTF
此 i-HighLow 指标在输入参数中有时间帧选项。i-AMA-Optimum_HTF
此 i-AMA-Optimum 指标在输入参数中有时间帧选项。