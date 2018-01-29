两款相同的交易系统, 基于 CMO 指标与零轴的交叉进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。为此目的, 所有的输入参数可以分成两大组:

以字母 L 开头的参数用于管理多头持仓 以字母 S 开头的参数用于管理空头持仓

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

这些交易系统使用不同的魔幻数字, 所以它们是两个独立的系统。真正的金融市场很少是对称的。相同的交易系统针对上涨和下跌的行情经常需要不同的参数。若要正确配置 EA, 您应该首先测试交易系统的一种情况, 并禁用第二种。

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

之后, 对第二种情况执行相同的操作。

为了正确操作智能交易系统, 您应该将已编译的 CMO.ex5 指标文件添加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。

在下面显示的测试中使用智能交易系统的默认输入参数。止损和止盈在测试期间未使用。

图例1. 图表中具有对称设置的成交示例

测试结果 2016, USDJPY H4:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 图表中具有非对称设置的成交示例