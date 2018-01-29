请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
两款相同的交易系统, 基于 CMO 指标与零轴的交叉进行多头和空头交易, 在一个智能交易系统中能够以不同的方式进行配置。为此目的, 所有的输入参数可以分成两大组:
- 以字母 L 开头的参数用于管理多头持仓
- 以字母 S 开头的参数用于管理空头持仓
//+----------------------------------------------+ //| EA 的多头持仓参数 | //+----------------------------------------------+ input uint L_Magic=777; //L 标识数字 input double L_MM=0.1; //L 每笔交易占资金的份额 input MarginMode L_MMMode=LOT; //L 手数设置模式 //+----------------------------------------------+ //| EA 的空头持仓参数 | //+----------------------------------------------+ input uint S_Magic=555; //S 标识数字 input double S_MM=0.1; //S 每笔交易占资金的份额 input MarginMode S_MMMode=LOT; //S 手数设置模式
这些交易系统使用不同的魔幻数字, 所以它们是两个独立的系统。真正的金融市场很少是对称的。相同的交易系统针对上涨和下跌的行情经常需要不同的参数。若要正确配置 EA, 您应该首先测试交易系统的一种情况, 并禁用第二种。
input bool L_PosOpen=true; //L 允许多头入场 input bool L_PosClose=true; //L 允许多头离场
之后, 对第二种情况执行相同的操作。
为了正确操作智能交易系统, 您应该将已编译的 CMO.ex5 指标文件添加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators。
在下面显示的测试中使用智能交易系统的默认输入参数。止损和止盈在测试期间未使用。
图例1. 图表中具有对称设置的成交示例
测试结果 2016, USDJPY H4:
图例 2. 测试结果图表
图例 2. 图表中具有非对称设置的成交示例
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19502
Exp_Daniella
一款基于 Daniella 信号量指标的交易系统。20 Pips Opposite Last N Hour Trend
与 N 小时前的趋势方向逆势交易。
Dtm_HTF
Dtm 指标可依据输入参数更改指标时间帧。N Candles v5
智能交易系统搜索连续 N 根相同的蜡烛条。若为看涨蜡烛条则买入, 若为看跌蜡烛条则卖出。