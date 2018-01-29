代码库部分
指标

WPRValues - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
WPRValues.mq5 (29.07 KB) 预览
真实作者: Mohit Marwaha

指标显示一个文本块, 其中包含每个时间帧的由用户定义周期的 WRP 振荡器的值。文本块的大小可定制。您还可以更改文本字体, 并禁止显示未使用的时间帧。同时显示的最大指标数量是十个。文本块的颜色取决于 WPR 指标相对于指标输入参数中设置的超买和超卖区域的位置

input int HighLevel=-20;                                // 超买等级
input int LowLevel=-80;                                 // 超卖等级
input color HighColor=clrLimeGreen;                     // 超买颜色
input color MiddleColor=clrGray;                        // 无趋势颜色
input color LowColor=clrMagenta;                        // 超卖颜色

图例1. WPRValues 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19321

