PercentageCrossoverChannel_System_HTF - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 PercentageCrossoverChannel_System 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
为了使指标能够正确运行，要把编译好的 PercentageCrossoverChannel_System.mq5 指标文件加到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. PercentageCrossoverChannel_System_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18324
Exp_PercentageCrossover
Exp_PercentageCrossover EA交易是基于 PercentageCrossover 指标颜色改变的，并且提供了功能在固定时间段内进行交易。ZigZag 双射线
标准的之字转向指标(zigzag)外加支撑和阻力水平。
CandleRange_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 CandleRange 指标。分形最小距离
本EA交易根据分形(Fractals)指标进行交易。手数计算: 可用保证金的百分比。