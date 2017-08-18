代码库部分
在输入参数中带有时段选择选项的 PercentageCrossoverChannel_System 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 PercentageCrossoverChannel_System.mq5 指标文件加到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. PercentageCrossoverChannel_System_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18324

