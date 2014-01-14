Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BrainTrend1Sig - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3475
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
BrainTrend1Sig é um indicador para abertura e fechamento de posição.
Indica pontos de reversão de tendência quando o preço atinge valores extremos e o momento mais conveniente para as aberturas e fechamentos de posições no mercado.
Seu algoritmo baseia-se nos indicador ATR e Oscilador Estocástico. Nesta versão os valores de todas as variáveis do algoritmo estão a disposição como parâmetros de entrada do indicador para serem usadas como configurações personalizadas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/392
BrainTrend1Stop é um indicador de reversão de tendência.AMkA
Média móvel adaptativa de Perry Kaufman com indicativo de sinal tipo pontos.
Indicador de Direção de Tendência BrainTrend1.BrainTrend2Stop
BrainTrend2Stop é um indicador de detecção de inversão de tendência, ele é exibido pelas linhas de stops. A Intersecção da linha indica a reversão de tendência e o tempo para fechar as posições abertas anteriormente.