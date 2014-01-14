BrainTrend1Sig é um indicador para abertura e fechamento de posição.



Indica pontos de reversão de tendência quando o preço atinge valores extremos e o momento mais conveniente para as aberturas e fechamentos de posições no mercado.



Seu algoritmo baseia-se nos indicador ATR e Oscilador Estocástico. Nesta versão os valores de todas as variáveis do algoritmo estão a disposição como parâmetros de entrada do indicador para serem usadas como configurações personalizadas.



