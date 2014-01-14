CodeBaseSeções
Indicadores

BrainTrend1Sig - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
3475
Avaliação:
(33)
Publicado:
Atualizado:
BrainTrend1Sig é um indicador para abertura e fechamento de posição.

Indica pontos de reversão de tendência quando o preço atinge valores extremos e o momento mais conveniente para as aberturas e fechamentos de posições no mercado.

Seu algoritmo baseia-se nos indicador ATR e Oscilador Estocástico. Nesta versão os valores de todas as variáveis do algoritmo estão a disposição como parâmetros de entrada do indicador para serem usadas como configurações personalizadas.

BrainTrend1Sig

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/392

BrainTrend1Stop BrainTrend1Stop

BrainTrend1Stop é um indicador de reversão de tendência.

AMkA AMkA

Média móvel adaptativa de Perry Kaufman com indicativo de sinal tipo pontos.

BrainTrend1 BrainTrend1

Indicador de Direção de Tendência BrainTrend1.

BrainTrend2Stop BrainTrend2Stop

BrainTrend2Stop é um indicador de detecção de inversão de tendência, ele é exibido pelas linhas de stops. A Intersecção da linha indica a reversão de tendência e o tempo para fechar as posições abertas anteriormente.