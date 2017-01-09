Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ZigZag_RVI - indicador para MetaTrader 5
ZigZag plotado sobre o oscilador RVI.
Fig.1. Indicador ZigZag_RVI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16578
