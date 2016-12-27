代码库部分
Exp_i-SpectrAnalysis_WPR - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
显示:
1063
等级:
(17)
已发布:
已更新:
dt_FFT.mqh (28.84 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
i-SpectrAnalysis_WPR.mq5 (5.72 KB) 预览
Exp_i-SpectrAnalysis_WPR.mq5 (6.57 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码

Exp_i-SpectrAnalysis_WPR EA 交易是基于 i-SpectrAnalysis_WPR 指标的方向改变的，当柱关闭时，如果指标线的颜色有所改变，就生成信号。

本EA交易需要编译好的 i-SpectrAnalysis_WPR.ex5 指标文件才能正确运行，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

应该注意的是，在 i-SpectrAnalysis_WPR 中使用的平均算法会使指标在所有的柱中都重绘，所以，一段时间以后，就不能取得进行交易时真正的指标状态了。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图1. 图表上的交易历史。

在2015年 AUDUSD H4 上的测试结果:

图2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16117

