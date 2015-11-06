CodeBaseSeções
i-SpectrAnalysis_WPR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Real autor:

klot

Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador Larry Williams' Percent Range.

Você pode usar essa abordagem para suavizar a saída de qualquer indicador. A principal vantagem deste método é que ele tem praticamente latência zero.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint   ForcePeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volume
input uint N = 7;   // Comprimento das séries
input uint SS = 20; // Coeficiente de suavização
input int Shift=0;  // Deslocamento horizontal do indicador em barras

Onde:

  • N - define o comprimento da série (potência de dois);
  • SS - coeficiente de suavização no espectro resultante que zera as frequências superiores do valor definido. SS não pode ser maior do que 2^N. Se SS = 2^N, as séries WPR são repetidas.

Este indicador requer a seguinte biblioteca: https://www.mql5.com/pt/code/7000.

Fig.1. O indicador i-SpectrAnalysis_WPR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13757

