CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_DarvasBoxes_System - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
968
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
DarvasBoxes_System.mq5 (10.68 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_DarvasBoxes_System.mq5 (6.13 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador DarvasBoxes_System. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer uma barra colorida com uma cor oposta à anterior (ou não tinha).

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador DarvasBoxes_System.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURUSD, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15907

Exp_PChannel_System Exp_PChannel_System

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador PChannel_System.

Fisher_org_v1_HTF Fisher_org_v1_HTF

Indicador Fisher_org_v1 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

ytg_Price_Peak_HTF ytg_Price_Peak_HTF

Indicador Fisher_org_v1 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

DarvasBoxes_System_HTF DarvasBoxes_System_HTF

Indicador DarvasBoxes_System com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.