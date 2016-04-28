请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一个基于Stalin指标信号的交易系统。在柱关闭时，如果出现彩色的指示箭头，就生成信号。
本EA交易使用编译好的Stalin.ex5指标文件以便正常工作，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件允许使用在提供了非零点差的经纪商平台上的EA交易中，并有选项可以在建立仓位的时刻设置止损和获利。您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).
在测试中使用的是EA交易的默认输入参数，显示如下。在测试中没有使用止损和获利.
图 1. 在图表上交易的实例
2015年在GBPJPY H4上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15234
XXRSX_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XXRSX_StDev 指标。RVI_Cloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的RVI指标。
XCCX_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XCCX_StDev 指标。面板-玩笑或者游戏系统
一个使用MasterWindows库创建游戏交易面板的实例。